Несколько тысяч жителей московского района Митино и Красногорского и Солнечногорского городских округов Московской области недовольны грохотом самолетов, вылетающих из аэропорта Шереметьево, сообщает «Коммерсант».

Жители обратились к руководству аэропорта , в профильные ведомства и направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему. Они указывают, что проблема возникла только в последние месяцы. В декабре прошлого года аэропорт утвердил новые маршруты взлета самолетов – сейчас воздушные суда летают около жилых домов в густонаселенных районах. После снятия ограничений на полеты, введенных из-за пандемии COVID-19, число рейсов сильно выросло, поэтому гул от идущих на низкой высоте самолетов практически не прекращается, мешая жителям спать.

Несколько месяцев назад инициативная группа жителей Подмосковья направила запросы в Росавиацию, Ространснадзор, региональный парламент и Государственную думу, а также специальному представителю президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову. В конце мая более 7,3 тысячи жителей Красногорского и Солнечногорского городских округов Подмосковья и московского Митино подписали и отправили жалобу президенту РФ Владимиру Путину. Совсем недавно – в начале июля – они написали и бизнесмену Аркадию Ротенбергу, который является одним из совладельцев аэропорта и давним другом главы государства.

В Росавиации заявили, что уже принимают меры по снижению шума: самолеты теперь набирают высоту за более короткий временной интервал, а Шереметьево ограничило количество полетов воздушных судов с 23:00 до 6:00. Однако «учитывая плотность жилой застройки в районе аэродрома Шереметьево, ограниченный размер воздушного пространства, наличие запретных зон и зон ограничений полетов, установленных в интересах различных ведомств и исходя из требований безопасности полетов, полное исключение шумового воздействия в указанных районах без установления значительных ограничений на деятельность аэродрома невозможно», указали в ведомстве.

Подмосковный Роспотребнадзор счел, что авиационные власти не провели «реальных мероприятий по снижению уровней шума в зоне влияния аэропорта», и направил обращение граждан и ответ Росавиации в прокуратуру по Московской области.