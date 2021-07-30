Сразу после распада СССР на волне рухнувших надежд и неуверенности в завтрашнем дне советские граждане, воспитанные на атеизме, массово ринулись искать помощи у гадалок, экстрасенсов, ясновидцев и прочих работников сферы торговли оккультизмом. Тогда новости о контактах той же семьи Ельцина с сомнительными персонажами вроде Джуны Давиташвили никого особо не смущали. Казалось, все наладится – и потребность в экзотических психотерапевтах отпадет сама собой.

Но увы. Тесно присев на духовную помощь контактеров с потусторонним миром, высокопоставленные россияне так и не смогли избавиться от вредной зависимости. В России практически весь политикум и топ-менеджмент не может обойтись без помощи шаманов, гадалок, астрологов, магов, гуру и даже православных старцев. Заказчикам чистят карму, снимают порчу, делают привороты на власть, генерируют энергетические щиты, их заговаривают на долголетие и т. д.

Эти увлечения не представляли бы никакого интереса, кроме обывательского, если бы дело не касалось профессиональной сферы.

Высшая школа гадательной экономики

Рынок оккультных услуг в России огромен, его оборот исчисляется миллиардами долларов. К магам и ясновидящим обращаются чаще всего женщины, в том числе жены и дочери высокопоставленных чиновников – губернаторов, мэров и даже силовиков.

Лишь один показательный пример, послуживший поводом к написанию этого материала. Недавно, благодаря слитой в медиа прослушке, все узнали, что проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Валерия Касамара может регулярно консультироваться с саратовской гадалкой Ирмой (Эммой Кальметовой) по личным и профессиональным вопросам.

Гадалка посоветовала убрать верхушку университета, зачистить низы, а для получения автомобиля как можно наглее надавить на ректора учреждения. Касамара назвала все это «фейком». Между тем, утечка поставило профессиональную репутацию руководства университета под большое сомнение.

Казус Александра Габышева

В 2019 году якут Александр Габышев, тоже считающий себя шаманом, через всю страну отправился в одиночный пеший поход в Москву «изгонять Путина из Кремля». И получил большую поддержку в народе. На его нейтрализацию власть бросила ГИБДД, полицию, ФСБ, Росгвардию и спецназ ОМОН, были открыты уголовные дела. Закончилось все принудительной психиатрической госпитализацией.

Неадекватная реакция властей шокировала и вызвала массу подозрений, что в Кремле всерьез испугались, что проводимые «оппозиционным» шаманом обряды таки подействуют.

Православный спецназ

Хотя власть, не рискуя дразнить православных, время от времени позирует в храме, зажигая свечу, но на поверку они даже не знают, как происходит главное православное таинство – Причастие. РПЦ и не настаивает на просвещении верхушки, которая ее руководству отсыпала щедрой рукой блага земные.

Но барскую щедрость надо отрабатывать, и главным образом на полях бога войны Марса. Православные священники благословляли оружие (включая оружие массового поражения «Сатана»), поддерживали боевой дух «зеленых человечков» в Крыму и боевиков «Новороссии».

В этом нет ничего удивительного: за 30 лет в России были созданы православные организации практически при каждом силовом ведомстве. Священники не только присутствуют на военных тренировках, но сами координируют военно-тактические учения, участвуют в стрельбищах и организовывают многочисленные военно-спортивные мероприятия для силовиков и подростков.

А недавно прошла информация, что Сергей Шойгу привлек таежных и степных старообрядцев к обучению подразделений Сил специальных операций Минобороны. Набожным людям поставлена задача учить военных навыкам выживания и быта в сложных климатических условиях.

В качестве признания заслуг РПЦ в поддержании боеспособности российской армии Минобороны построило монументальный храм Вооруженных сил РФ. Строение напоминает языческое капище, а во внутреннем оформлении храма узнаются столь милые сердцу Шойгу буддистские мотивы.

Фактически РПЦ выполняет роль не столько «контактера с Богом», сколько обычного (но пока эффективного) политрука. Единственное, с чем она не справилась, – борьба с коронавирусом. И за это получила от власти большой минус в карму.

Боевая парапсихология и шапочки из фольги

Не осталась без потустороннего присмотра и российская наука. Администрация президента РФ давно покровительствует самым экстравагантным проектам, имеющим отношение к телепатии, экстрасенсорике, парапсихологии. Сам глава ведомства Антон Вайно увлекается концепцией «упреждающего управления» (т.н. нооскоп), в основе которой лежит идея телепатии.

На сайте журнала Минобороны РФ публикуются статьи о методиках боевой парапсихологии и технологии метаконтакта («взламывания мозга») для ведения «невербального допроса пленных» (та же телепатия). Иными словами, российская наука активно осваивает пространство трансгуманизма, скатываясь при этом в банальную экстрасенсорику.

Но у российской боевой телепатии богатая история, корни которой восходят еще к исследованиям КГБ. А в начале 90-х годов на слуху были имена главного консультанта Службы безопасности президента РФ генерала-майора ФСО Бориса Ратникова и генерал-майора ФСБ Георгия Рогозина. Оба персонажа при покровительстве Александра Коржакова (руководителя Службы безопасности президента Ельцина) курировали исследования пси-техник и экстрасенсорных перспектив в военных целях.

Именно Ратников вбросил откровение, что с помощью психотехник удалось дистанционным путем отсканировать мозг тогдашнего госсекретаря США Мадлен Олбрайт и установить факт ее «патологической ненависти к славянам». Этот вброс повторили и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, и сам Путин – но уже как доказанный факт.

Рогозин в интервью рекламировал психотронику – основанную на изучении парапсихологии науку об управлении человеческим сознанием. При Генштабе ВС РФ были созданы подразделения, занимавшиеся разработкой психотропного оружия, но ввиду их безрезультативности работы были прекращены. Именно в те времена появились пресловутые «шапочки из фольги», которые многие люди считали защитой мозга и сознания от вредных паранормальных излучений.

Но и топ-менеджеры крупных российских предприятий не отстают от модного тренда. Самый известный пример – увлечение главы Сбербанка и бывшего министра экономики РФ Германа Грефа каббалой и восточной эзотерикой. Греф построил работу банка, исходя из советов своего гуру – индийского йога, который сопровождает бизнесмена даже на международных мероприятиях.

Владелец финансовой корпорации «Уралсиб» Николай Цветков в корпоративных целях использовал нумерологию, психоматрицы Пифагора, хакасских шаманов, восточные психопрактики, открытие чакр, связь с космосом и т. д.

Все это свидетельствует об одном: практически все российские чиновники и топ-менеджеры в глубине души осознают степень своей вопиющей профессиональной некомпетентности и беспомощности, демонстрируя пугающую внушаемость. Можно только представить, как непредсказуемо иметь дело на международном уровне с государством, все ветви власти которого принимают глобальные решения после консультаций с ясновидящими или шаманами.