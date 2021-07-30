России не стоит беспокоиться по поводу поставок оружия из Турции в Украину, заявил старший советник президента Турции Мюджахит Кючюкйылмаз в интервью РИА «Новости».

Кючюкйылмаз подчеркнул, что у Москвы нет поводов для беспокойства, поскольку турецкие власти не заинтересованы в создании проблем в отношениях с ней, развивая сотрудничество с другими странами.

По его словам, в этой связи военно-техническое сотрудничество с РФ Турции будет продолжено, в том числе по ракетной системе С-400.

«Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами. В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем», – заявил советник.

28 июля стало известно, что Украина впервые направила на патрулирование акватории Черного моря закупленный ранее у Турции ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2.

15 июля украинские ВМС получили первый беспилотный комплекс этой модели.

По словам президента, до 2023 года Турция также построит для Украины современный корвет.

«Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинских верфях до конца 2023-го», – заявил Зеленский.