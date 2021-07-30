Так называемые «Сирийские демократические силы» (СДС), костяк которых формируют террористы ОНС (сирийское крыло РПК) игнорируют Акт о гражданской защите Сирии, известный также как Акт Цезаря (Caesar Syria Civilian Protection Act), и продают режиму Башара Асада в среднем 6 млн баррелей нефти в год, говорится в докладе Сирийской сети по правам человека (SNHR).

В отчете представлены данные международного аналитического сайта Take-Profit по нефтедобыче в Сирии, из которых следует, что на подконтрольных ОНС/РПК территориях ежегодно производится около 11 млн баррелей нефти.

«Большая часть этой нефти достается режиму Асада. В среднем СДС (ОНС) ежемесячно поставляет 500 тыс. баррелей нефти. За год этот показатель достигает 6 млн баррелей. Если представить, что каждый баррель нефти продается за $20, СДС ежегодно получает около $120 млн дохода от продажи сирийской нефти», – указано в докладе.

Значительная часть топлива перевозится сухопутным путем с использованием бензовозов сирийского бизнесмена и депутата парламента режима Асада Хусама Катырджи, имя которого включено в санкционный список Минфина США.

Корреспонденты Anadolu в Сирии в 2020 году неоднократно снимали бензовозы Катырджи.

Террористы ОНС/РПК являются союзниками США в регионе. При этом они продолжают нарушать принятый Вашингтоном Акт и поставлять нефть режиму Асада. Белый дом вводить санкции против структуры отказывается, отмечается в докладе.

Акт о гражданской защите Сирии, или Акт Цезаря, был утвержден экс-президентом США Дональдом Трампом 21 декабря 2019 года. Законопроект вступил в силу 17 июня 2020 года. Он подразумевает санкции против лиц, которые помогают режиму Башара Асада развивать добычу нефти в Сирии либо подддерживают с ним торговые связи.