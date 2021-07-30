Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», появился на публике в футболке и кепке с символикой Коммунистической партии РФ, заявив, что ее лидер Геннадий Зюганов – «сильный, жесткий и справедливый», пишет РИА «Новости».

Член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов назвал тиражирование в СМИ фото и видео Мохова в одежде с символикой КПРФ «черной пиар-технологией» против партии в предвыборный период.

«У нас впереди, думаю, избиратель увидит еще много заявлений такого рода… Это просто очередная черная пиар-технология. И следует ждать новых, потому что фантазия большая. Мы это все проходили и в 1996-м, и в 2000-м. Когда нет аргументов, запускают «скопинских маньяков», – сказал Обухов информагентству.

Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября.

В 2000 году слесарь Виктор Мохов из Скопина в Рязанской области похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года.

Он морил пленниц голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, распылял по комнате слезоточивый газ.

За это время одна из них дважды родила от него, но маньяк-извращенец отбирал младенцев.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили – до 16 лет 10 месяцев.

Сразу после освобождения из колонии за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.

После того, как Мохов дал интервью Ксении Собчак, полиция поставила вопрос об ужесточении надзора – в частности, потребовала запретить общение с журналистами, посещать кафе и подобные заведения, а также обязала отмечаться в ОВД ежемесячно не дважды, а четырежды. В итоге Рязанский областной суд дополнительно запретил Мохову общаться с журналистами и посещать общепит.

3 июля депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой принять предусмотренные законом меры по изолированию «скопинского маньяка» от общества из-за регулярных нарушений запретов и ограничений, установленных судом в рамках административного надзора.