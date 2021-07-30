Российский музыкант Игорь Крутой отметил свой 67-й день рождения в турецком Бодруме. Кадры торжества композитор разместил в Instagram.

Праздник Крутой организовал в ресторане на берегу Эгейского моря. Ведущим вечера стал Николай Басков, среди гостей были замечены Наташа Королева, Тарзан, Алсу, Николай Цискаридзе, Лев Лещенко и другие звезды эстрады.

Российский композитор не в первый раз выбирает Турцию в качестве места для торжества. В Бодруме композитор отмечал и свое 65-летие в 2019 году.

Турция давно стала излюбленным местом отдыха россиян. Так, один из самых знаменитых курортов на Средиземном море – Анталью – за последние недели посетило более полумиллиона граждан РФ, писал TRT на русском. Кроме того, растет интерес россиян к приобретениюнедвижимости в Турецкой Республике.