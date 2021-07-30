ТУРЦИЯ
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Игорь Крутой отпраздновал свой день рождения в Турции
Российский композитор отметил 67-летие в Бодруме. На торжестве были замечены Наташа Королева, Тарзан, Алсу, Николай Цискаридзе, Лев Лещенко и другие звезды эстрады, а вел мероприятие Николай Басков
Игорь Крутой отпраздновал свой день рождения в Турции
Фото: РИА Новости / Others
30 июля 2021 г.

Российский музыкант Игорь Крутой отметил свой 67-й день рождения в турецком Бодруме. Кадры торжества композитор разместил в Instagram.

Праздник Крутой организовал в ресторане на берегу Эгейского моря. Ведущим вечера стал Николай Басков, среди гостей были замечены Наташа Королева, Тарзан, Алсу, Николай Цискаридзе, Лев Лещенко и другие звезды эстрады.

Российский композитор не в первый раз выбирает Турцию в качестве места для торжества. В Бодруме композитор отмечал и свое 65-летие в 2019 году.

Турция давно стала излюбленным местом отдыха россиян. Так, один из самых знаменитых курортов на Средиземном море – Анталью – за последние недели посетило более полумиллиона граждан РФ, писал TRT на русском. Кроме того, растет интерес россиян к приобретениюнедвижимости в Турецкой Республике.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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