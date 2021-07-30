30 июля 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Какая причина лесных пожаров в Турции?
В нескольких регионах Турции продолжается борьба с лесными пожарами. Власти сообщили о четырех погибших. Число пострадавших приближается к 200. Версии о причинах возгораний разнятся: от аномальной жары до террористов РПК. #Турция #пожары #Анталия
В нескольких регионах Турции продолжается борьба с лесными пожарами. Власти сообщили о четырех погибших. Число пострадавших приближается к 200. Версии о причинах возгораний разнятся: от аномальной жары до террористов РПК. / Others
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