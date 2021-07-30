В Германии поступила в продажу книга историка Ральфа Боллмана «Ангела Меркель. Канцлер и ее время», представляющая собой биографию канцлера Германии. В книге, в частности, содержатся сведения о проходивших на повышенных тонах телефонных переговорах Меркель с президентом России Владимиром Путиным по украинскому кризису. Выдержки из книги публикует ТАСС.

Отношения между политиками ухудшились после российской аннексии Крыма в марте 2014 года. Немецкий канцлер не хотела посещать Москву, так как не желала идти на риск быть униженной Путиным. Меркель лично десятки раз звонила российскому президенту.

«Телефонные переговоры 2014 года часто имели характер дуэлей, речь шла по существу», – говорится в биографии Меркель. При этом президент РФ говорил «много, иногда бесконечно, больше половины отведенного времени».

«В сложных ситуациях он становился очень эмоциональным, азартным и даже взбешенным. Неясным было, скрывается ли за этим настоящая вспышка эмоций или это лишь расчет. Они говорили все друг другу в лицо. Оба открыто общались друг с другом, пренебрегая общепринятыми правилами дипломатии. Иными словами, иногда они переходили на повышенные тона», – отмечается в книге.

Боллман также утверждает, что Меркель хотела на фоне кризиса в Украине объединить страны ЕС вокруг антироссийских санкций. Впрочем, отмечает он, расчет Европы, что повышение цен на продукты в России вследствие взаимных санкций приведет к снижению популярности президента, не оправдался.

Еще в книге рассказано, что Меркель в 2015 году боялась выхода Греции из зоны евро еще больше, чем в 2012 году на пике долгового кризиса. По мнению автора, она опасалась сближения Афин с Москвой.