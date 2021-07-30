К настоящему моменту в различных секторах российской экономики работает более 3 тысяч турецких предприятий, сообщил сопредседатель смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии, вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в Россию инвестировали, привносили опыт и профессионализм в тех отраслях, в которых являются компетентными наши турецкие партнеры», – сказал Новак в ходе проходящего в Москве российско-турецкого бизнес-форума. В свою очередь, Россия готова продолжать инвестировать и развивать торговлю с партнерами из Турецкой Республики.

Новак отметил, что в торгово-экономических отношениях Москвы и Анкары есть перекос в сторону энергетической отрасли, также продолжается традиционное сотрудничество в области промышленности, сельского хозяйства и транспорта.

«Я призываю вас обратить внимание на новые сектора: IT-технологии, фармацевтика, судостроение, авиационное строение, различные другие сектора, которые сегодня становятся драйверами развития», – обратился вице-премьер РФ к участникам форума. Новак не обошел вниманием климатическую повестку.

«Нам необходимо, может быть, вместе найти точки соприкосновения в разработке новых технологий по производству водорода, по утилизации СО2, по транспортировке – указал он.

Из-за пандемии COVID-19 товарооборот между Россией и Турцией в 2020 году составил всего $20 млрд, однако в первом полугодии текущего года этот показатель оказался уже на 40% выше, чем в прошлом году. Обе стороны намерены наращивать показатели.

«В 2021 году в первом полугодии наш товарооборот интенсивно начал развиваться. Прежде всего, увеличился наш экспорт – на 25%, а импорт из России – на 44%. И в конце года мы надеемся достичь показатель товарооборота, который превысит $30 млрд», – сказалминистр торговли Турции , сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Мехмет Муш.