Президент Сирии Башар Асад в 2015 году просил передать лидеру РФ Владимиру Путину личное послание, в котором дал слово не покидать страну. Об этом в интервью REGNUM рассказал председатель Императорского Православного Палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

Степашин рассказал, что в 2015 году приезжал в Сирию и встречался с Асадом. Во время беседы последний сравнил себя с бывшим главой Украины Виктором Януковичем, который бежал из страны в феврале 2014 года.

«Пусть не переживает, я не Янукович, никуда не сбегу», – пообещал Асад, попросив передать Путину свои слова.

На территории Сирии уже 10 лет идет гражданская война. В марте 2011 года силы безопасности сирийского режима открыли огонь и убили нескольких демонстрантов в южном сирийском городе Дераа, что спровоцировало новые волны протестов с требованиями отставки Асада, которые распространились по всей стране. На них режим ответил еще большей жестокостью и репрессиями, что вызвало переход на сторону протестующих отрядов сирийских вооруженных сил, отказавшихся стрелять в гражданских лиц. Летом 2011 года протесты, начавшиеся как сугубо мирные акции, переросли в полномасштабную гражданскую войну. Россия вступила в конфликт на стороне режима Асада в сентябре 2015 года. Действия РФ в этой стране отмечаются преступлениями против мирного населения, писалTRT на русском.