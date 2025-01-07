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Гренландия и Панама: Трамп не исключает военный сценарий
Дональд Трамп не исключил, что США могут использовать военные или экономические меры для возвращения контроля над Панамским каналом и приобретения Гренландии у Дании
Гренландия и Панама: Трамп не исключает военный сценарий
Дональд Трамп / Reuters
7 января 2025 г.

Избранный президент США Дональд Трамп, выступая 6 января на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, не исключил использование военных и экономических мер для достижения своих геополитических целей — возвращения контроля над Панамским каналом и приобретения Гренландии.

«Нет, я не могу дать таких гарантий. Нам нужны эти территории для экономической безопасности», — заявил Трамп на пресс-конференции. Он подчеркнул, что Гренландия необходима Вашингтону для защиты «свободного мира» от угроз со стороны России и Китая и призвал Данию уступить остров.

Помимо этого, Трамп анонсировал планы ввести значительные пошлины на импорт из Мексики и Канады, а также переименовать Мексиканский залив в Американский.

Выступление Трампа сопровождалось критикой администрации Джо Байдена за политику в отношении Украины. Он обвинил действующего президента в некомпетентности, которая, по его мнению, могла спровоцировать российское вторжение.

«Этой войны не должно было случиться. Будь я президентом, этого никогда бы не произошло», — заявил Трамп, выразив опасения по поводу дальнейшей эскалации конфликта.

Пресс-конференция, вторая с момента его избрания, состоялась на следующий день после официального подтверждения результатов выборов в Конгрессе.

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