Власти Узбекистана выделят деньги трудовым мигрантам на компенсацию оформления рабочих виз в страны дальнего зарубежья и оплату части стоимости авиабилетов, сообщает «Фергана».

Льготы предусмотрены постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по поощрению граждан, выезжающих за рубеж путем организованной трудовой миграции». Выпускникам центров профессионального и языкового образования «Ишга мархамат» выплатят компенсации в размере 490 тысяч сумов (более 3350 рублей, около $46) на оплату авиаперелета. На эти цели до конца текущего года будет выделено более 33,5 млрд сумов (около 230 млн рублей, более $3 млн), льготами смогут воспользоваться около 70 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана.

Жители Узбекистана, успешно сдавшие языковые и квалификационные экзамены в центрах «Ишга мархамат» и колледжах Министерства труда страны, смогут рассчитывать на возмещение расходы на прохождение обучения в размере 735 тысяч сумов (более 5 тысяч рублей, около $69). Общая сумма компенсаций превысит 14,5 млрд сумов (порядка 100 млн рублей, более $1,3 млн), на эти деньги можно покрыть траты 20 тысяч узбекистанцев.

В документе указано, что 9% мигрантов из Узбекистана отправляются на заработки в развитые страны. За оформление рабочей визы в страны Евросоюза взимается консульский сбор в размере 1,2 млн сумов (более 8 тысяч рублей, около $113), в Канаду – 1,3 млн сумов (почти 9 тысяч рублей, более $122), в США – более 2 млн сумов (почти 14 тысяч рублей, около $188). Государство готово компенсировать каждому гражданину 1,2 млн сумов расходов на оформление визы в страны дальнего зарубежья, в 2021 году на эти цели планируется выделить 3,8 млрд сумов (более 26 млн рублей, $357 тысяч), которые охватят помощью около 3 тысяч мигрантов.

Также в постановлении говорится, что трудовые мигранты, получившие травмы, ставшие участниками несчастного случая или тяжело заболевшие в период своей трудовой деятельности за рубежом, а также их несовершеннолетние дети будут доставлены на родину бесплатно. До сих пор эта практика распространялась только на граждан, находящихся в тяжелом состоянии. Государством будут покрыты расходы медицинских работников, которые будут наблюдать за состоянием возвращающегося трудового мигранта и оказывать ему медицинское сопровождение.

В марте 2018 года постановлением президента Узбекистана уже были предусмотрены скидки на авиа- и железнодорожные билеты для выезжающих за рубеж трудовых мигрантов. Программа действовала до конца 2020 года, скидками воспользовались около 177 тысяч жителей страны.