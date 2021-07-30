Организацией и проведением ежегодного международного военно-технического форума «Армия» занимается компания «Международные конгрессы и выставки» (ООО «МКВ»), руководство которой давно знакомо с женой министра обороны России Сергея Шойгу Ириной, сообщают «Открытые медиа».

Данные о контрактах между Министерством обороны и компанией на проведение форума засекречены, предполагает издание, но от других государственных структур и компаний «МКВ» получила 520 млн рублей, а чистая прибыль фирмы с 2017 года превышает 1 млрд рублей.

В 1990-е и в начале 2000-х Ирина Шойгу активно занималась бизнесом. Руководителем и совладельцем «МКВ» является бизнесмен Евгений Андрианов, долгое время работавший под руководством супруги министра обороны РФ. Также с ней работали и другие нынешние и бывшие менеджеры компании. В 2004 году Шойгу ушла с поста президента компании «Экспо-Эм», а ее заместитель Андрианов учредил компанию с точно таким же названием и возглавил ее.

Под руководством Андрианова Ирина Шойгу получала контракты от структур МЧС (которое в то время возглавлял Сергей Шойгу), а после вступления Шойгу в должность министра обороны РФ в 2012 году стала получать контракты от компаний, входящих в государственную корпорацию «Ростех».

Кроме того, совладельцем «МКВ» был Анатолий Едренкин, глава детского социального фонда «Республика Спорт», в состав попечительского совета которого долгое время входила Ирина Шойгу. Возглавляет «Республику Спорт» Ладлена Фетисова – жена олимпийского чемпиона по хоккею и давнего знакомого Сергея Шойгу Вячеслава Фетисова.

В прошлом году Едренкин вышел из «МКВ», а Андрианов продал часть своего пакета, после чего 75% компании досталось структуре концерна «Калашников» – ООО «Медиа-системы». Уже в этом году половина «МКВ» перешла к обслуживающему оборонную промышленность РФ Промсвязьбанку, а доля «Калашникова» снизилась до 25%.