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Близкая семье Шойгу фирма зарабатывает сотни миллионов на форуме «Армия»
Компания, которая занимается проведением военно-технического форума, принадлежит давним знакомым супруги главы Минобороны России Ирины Шойгу
Близкая семье Шойгу фирма зарабатывает сотни миллионов на форуме «Армия»
Близкая семье Шойгу фирма зарабатывает сотни миллионов на форуме «Армия» / Others
30 июля 2021 г.

Организацией и проведением ежегодного международного военно-технического форума «Армия» занимается компания «Международные конгрессы и выставки» (ООО «МКВ»), руководство которой давно знакомо с женой министра обороны России Сергея Шойгу Ириной, сообщают «Открытые медиа».

Данные о контрактах между Министерством обороны и компанией на проведение форума засекречены, предполагает издание, но от других государственных структур и компаний «МКВ» получила 520 млн рублей, а чистая прибыль фирмы с 2017 года превышает 1 млрд рублей.

В 1990-е и в начале 2000-х Ирина Шойгу активно занималась бизнесом. Руководителем и совладельцем «МКВ» является бизнесмен Евгений Андрианов, долгое время работавший под руководством супруги министра обороны РФ. Также с ней работали и другие нынешние и бывшие менеджеры компании. В 2004 году Шойгу ушла с поста президента компании «Экспо-Эм», а ее заместитель Андрианов учредил компанию с точно таким же названием и возглавил ее.

Под руководством Андрианова Ирина Шойгу получала контракты от структур МЧС (которое в то время возглавлял Сергей Шойгу), а после вступления Шойгу в должность министра обороны РФ в 2012 году стала получать контракты от компаний, входящих в государственную корпорацию «Ростех».

Кроме того, совладельцем «МКВ» был Анатолий Едренкин, глава детского социального фонда «Республика Спорт», в состав попечительского совета которого долгое время входила Ирина Шойгу. Возглавляет «Республику Спорт» Ладлена Фетисова – жена олимпийского чемпиона по хоккею и давнего знакомого Сергея Шойгу Вячеслава Фетисова.

В прошлом году Едренкин вышел из «МКВ», а Андрианов продал часть своего пакета, после чего 75% компании досталось структуре концерна «Калашников» – ООО «Медиа-системы». Уже в этом году половина «МКВ» перешла к обслуживающему оборонную промышленность РФ Промсвязьбанку, а доля «Калашникова» снизилась до 25%.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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