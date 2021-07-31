Как авиация России помогает Турции тушить лесные пожары

Российские пожарные самолеты-амфибии Бе-200ЧС продолжают помогать Турции тушить пожары – они были направлены по запросу Анкары еще в середине июня для дежурства в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума. 31 июля по итогам переговоров президентов России и Турции стало известно, что Минобороны РФ и МЧС направят в Турецкую Республику дополнительную сводную авиагруппировку из 11 единиц техники – самолетов и вертолетов. Свою авиацию в Турцию также направили Украина, Азербайджан, Беларусь, Иран.