Поддерживаемое Ираном движение хуситов объявило о готовности провести всеобъемлющий и безусловный обмен всеми удерживаемыми лицами с международно-признанным правительством Йемена. Об этом сообщил глава Комитета по делам пленных Абдулкадир аль-Муртада.

По его словам, инициатива приурочена ко дню Курбан-байрама и направлена на ускорение гуманитарного процесса. Официальной реакции со стороны правительства Йемена на момент публикации не последовало.

Ранее власти неоднократно заявляли, что обмен пленными остается приоритетом и что они готовы к его реализации.

Последняя встреча по этому вопросу прошла в июле 2024 года в Маскате. Новый этап переговоров так и не начался. Обе стороны обвиняют друг друга в затягивании.

В апреле 2023 года при посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста состоялся крупнейший обмен. Были освобождены около 900 человек, включая граждан Саудовской Аравии и Судана.

На переговорах в Стокгольме в 2018 году стороны передали списки с более чем 15 тыс. имен. По данным правозащитных организаций, общее число пленных может достигать 20 тыс.