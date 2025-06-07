ПОЛИТИКА
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Хуситы предлагают обмен всеми пленными
Движение хуситов заявило о готовности к безусловному обмену всеми пленными с правительством Йемена по случаю Курбан-байрама
Хуситы предлагают обмен всеми пленными
Представители движения хуситов / Reuters
2 часа назад

Поддерживаемое Ираном движение хуситов объявило о готовности провести всеобъемлющий и безусловный обмен всеми удерживаемыми лицами с международно-признанным правительством Йемена. Об этом сообщил глава Комитета по делам пленных Абдулкадир аль-Муртада. 

По его словам, инициатива приурочена ко дню Курбан-байрама и направлена на ускорение гуманитарного процесса. Официальной реакции со стороны правительства Йемена на момент публикации не последовало. 

Ранее власти неоднократно заявляли, что обмен пленными остается приоритетом и что они готовы к его реализации. 

Последняя встреча по этому вопросу прошла в июле 2024 года в Маскате. Новый этап переговоров так и не начался. Обе стороны обвиняют друг друга в затягивании. 

В апреле 2023 года при посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста состоялся крупнейший обмен. Были освобождены около 900 человек, включая граждан Саудовской Аравии и Судана. 

На переговорах в Стокгольме в 2018 году стороны передали списки с более чем 15 тыс. имен. По данным правозащитных организаций, общее число пленных может достигать 20 тыс. 

 

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