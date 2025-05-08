ПОЛИТИКА
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Студенты в Нидерландах требуют разрыва с Израилем
В Нидерландах студенты Утрехтского университета устроили протест и разбили палаточный лагерь, требуя разрыва связей с израильскими учреждениями
Студенты в Нидерландах требуют разрыва с Израилем
Утрехтский университет охватила студенческая акция в поддержку Палестины / RTV Utrecht
8 мая 2025 г.

Студенты Утрехтского университета в Нидерландах организовали массовую акцию протеста, выступив против продолжающегося сотрудничества университета с израильскими образовательными и научными учреждениями.

Протестующие заявили, что эти связи делают университет соучастником геноцида палестинцев, и призвали к немедленному их разрыву.

На территории кампуса был разбит палаточный лагерь. Студенты провели серию демонстраций с лозунгами в поддержку палестинцев и обвинили руководство университета в игнорировании гуманитарной катастрофы в Газе.

Ситуация обострилась после вмешательства полиции. Сотрудники правоохранительных органов применили силу для разгона демонстрантов, в результате чего были задержаны десятки студентов. Очевидцы утверждают, что полиция действовала жестко, вытесняя протестующих с территории университета.

Администрация Утрехтского университета выпустила заявление, выразив обеспокоенность происходящим в Газе и пообещала пересмотреть академические партнерства.

В документе отмечается, что руководство намерено опубликовать перечень действующих соглашений и «оценить их на предмет соответствия ценностям университета».

Протесты в Утрехте стали частью широкой волны студенческой солидарности с палестинским народом, охватившей университеты по всему миру.

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