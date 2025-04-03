Соединенные Штаты остаются привержены Североатлантическому альянсу. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в Брюсселе перед началом встречи министров иностранных дел стран НАТО. Он подчеркнул, что президент Дональд Трамп «поддерживает НАТО» и назвал домыслами слухи о якобы планах США выйти из организации.

«Это истерия, которую подогревают СМИ», — сказал Рубио. Он напомнил, что Трамп требует от всех стран-членов альянса увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Этот уровень пока официально не принят, действующий порог составляет 2%. Некоторые страны уже заявили о готовности поднять расходы до 3%.

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что одним из главных вопросов на повестке станет защита стран-членов от потенциальной угрозы со стороны России. По его словам, эта угроза сохранится даже после возможного заключения мира в Украине. Рютте также подчеркнул, что считает США надежным союзником.

В ответ на призывы увеличить расходы на оборону, глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что страны Евросоюза обсуждают план по выделению дополнительных 800 млрд евро на оборону в течение четырех лет. Это предложение Европейской комиссии, и оно пока не одобрено.

Ранее высказывания Трампа о нежелании защищать страны, которые не тратят достаточно средств на армию, вызвали обеспокоенность среди союзников. Тем не менее, накануне встречи в Брюсселе США подтвердили: они остаются в альянсе.