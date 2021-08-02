Каждый командир самостоятельно решает, открывать огонь по пролетающему вблизи эсминцев НАТО иностранному самолету или нет, заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк.

«Можно утверждать, что они (российские военные – прим.) провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть», – цитирует Берка Business Insider.

Как уточнил адмирал, российский Военно-морской флот постоянно сопровождает корабли НАТО, действующие в этом регионе. При этом Берк отметил, что такие взаимодействия безопасны и профессиональны.

По словам командующего ВМС, на сегодня Россия в значительной степени модернизировала свои вооруженные силы, особенно подводные лодки, а также извлекла уроки из войн США в Ираке и Афганистане.

23 июня российский сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу в сторону британского эсминца Defender, нарушившего, по версии Москвы, границу в Черном море. В Минобороны РФ также сообщили, что самолет СУ-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу корабля, после чего тот покинул территориальные воды, которые Россия в одностороннем порядке объявила своими после аннексии Крыма.

На следующий день фрегат ВМС Нидерландов Evertsen, находившийся в нейтральных водах, начал движение к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границ, установленных РФ, российские военные подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, после чего корабль изменил курс.