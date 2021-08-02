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Республиканцы обвинили Уханьскую лабораторию в заражении мира COVID-19
«Все дороги ведут к WIV – Уханьскому институту вирусологии», - отвечают представители Республиканской партии США на вопрос о происхождении коронавируса. И этому есть «неоспоримые доказательства»
Республиканцы обвинили Уханьскую лабораторию в заражении мира COVID-19
Фото: Reuters / Reuters
2 августа 2021 г.

Представители Республиканской партии из комитета Палаты представителей Конгресса США провели собственное расследование причин возникновения коронавируса SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что он появился в лаборатории в китайском Ухане, сообщает Reuters со ссылкой на заключение парламентариев.

Отчет опубликовал старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол. Это третья часть его расследования происхождения коронавируса, которая основана на данных из открытых источников и «косвенных свидетельствах».

«По мере того как мы продолжаем расследовать причины пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки [коронавируса]. Вместо этого, как показано в отчете, неоспоримые доказательства говорят о том, что все дороги ведут к WIV (Уханьскому институту вирусологии – прим.)», – говорится в заявлении Маккола.

В докладе отмечается, что лаборатория проводила исследования «мутаций с приобретением функции». Делалось это, по словам республиканца, «в небезопасных условиях».

В материалах расследования отмечается, что в Уханьском институте и лаборатории шел ремонт, когда проводились исследования коронавирусов. Это происходило в месяцы перед появлением первых случаев COVID-19.

Также исследователи предполагают, что первые случаи COVID-19 возникли в августе или сентябре 2019 года, а не в середине ноября, как утверждается в других похожих работах.

В этой связи Майкл Маккол призвал Конгресс принять закон о санкциях против ученых лаборатории в Ухане и должностных лиц Коммунистической партии Китая, мешавших, по его словам, борьбе с пандемией. Также он призвал комитет по иностранным делам вызвать в суд американского эксперта Питера Дасзака в связи с его «непоследовательными» и «заведомо неточными» утверждениями.

СМИ подчеркивают, что авторы исследования не говорят о том, что у них есть «неопровержимые улики», доказывающие их правоту. Скорее они стремятся выработать законодательный ответ и возложить ответственность на Китай.

Впервые о своем исследовании республиканцы заговорили в мае этого года. Первые сообщения о случаях инфицирования в результате утечек из китайских лабораторий и предупреждения американских дипломатов о том, что в Ухане занимаются опасными исследованиями коронавируса и при этом не соблюдают протоколы безопасности, датируются 2017 годом.

Ранее США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули необходимость проведения «прозрачного и независимого» расследования происхождения COVID-19. Китай неоднократно пресекал все подобные попытки.

Более того, на прошлой неделе Пекин намекнул на возможную причастность к возникновению вируса специалистов из США. Официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь призвал пригласить экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в лабораторию Форт-Детрик в американском штате Мэриленд на предмет установления источника происхождения COVID-19.

В июне из американских баз данных по запросу из Китая изъяли сведения о генетическом коде исходного варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Ухане в конце 2019 года.

В феврале 2020 года КНР ввела запрет на передачу каких-либо данных, образцов или другой информации, связанной с коронавирусом, сторонним учреждениям или отдельным лицам.

ИСТОЧНИК:Reuters
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