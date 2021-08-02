67-летний житель Дагестана Багама Айгубов побил мировой и российский рекорд по сгонке веса, сообщает РИА «Дагестан».

За двухчасовую тренировку мужчина сбросил 5,8 кг. До старта своего забега мужчина весил 87,4 кг. Первоначально Айгубов намеревался согнать 8 кг от своего веса, однако достигнутая отметка почти в 6 кг также является рекордной в России и в мире.

Уроженец села Муги Акушинского района бегал под палящим солнцем на стадионе имени Елены Исинбаевой в Махачкале. Весь процесс проходил под постоянным наблюдением бригады медиков, помощь которых, к счастью, не потребовалась. На финише они померили ему давление, которое было в норме – 120 на 70.

Свое достижение Багама Айгубов посвятил дагестанским спортсменам – участникам Олимпийских игр в Токио.

Всего на Играх в Японии выступает около 30 дагестанцев и дагестанок: борцы вольного стиля Абдулрашид Садулаев, Заур Угуев, Гаджимурад Рашидов; боксеры Муслим Гаджимагомедов, Альберт Батыргазиев, Саадат Далгатова, Зенфира Магомедалиева; регбистка Байзат Хамидова и шпажистка Айзанат Муртазаева поехали на соревнования от Олимпийского комитета России.

Есть и спортсмены-дагестанцы из других стран – вольники Хаджимурад Гаджиев (Азербайджан), Шарип Шарипов (Азербайджан), Магомед Ибрагимов (Узбекистан), Джабраил Шапиев (Узбекистан), Альберт Саритов (Румыния), Исмаил Мусукаев (Венгрия), Али Шабанов (Беларусь), Магомедмурад Гаджиев (Польша), Магомедгаджи Нуров (Северная Македония), Юсуп Батырмурзаев (Казахстан), Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь), боксер Гази Халидов (Испания) и пловец Руслан Газиев (Канада) также принимают участие в Олимпиаде.

На Паралимпийских играх в Токио выступят уроженцы Дагестана Даниил Сидоров, Магомедзагир Исалдибиров, Зайнутдин Атаев – паратхэквондо; Муса Таймазов – легкая атлетика (метание клаба, ПОДА); Расул Назиров – настольный теннис (ПОДА) и Александр Шевченко – дзюдо (спорт слепых).⠀