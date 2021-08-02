Вся Турция встала на борьбу с лесными пожарами | Пожары в Турции | Последние новости

Число погибших от пожаров в Турции увеличилось до 8 человек. Огонь все еще распространяется, хотя большую часть очагов возгорания уже удалось локализовать. Со стихией борются как профессиональные пожарные, так и волонтеры. На помощь Турции пришли многие страны мира. Продолжается расследование причин бедствия. #Турция #пожары #trtнарусском