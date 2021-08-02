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Вся Турция встала на борьбу с лесными пожарами | Пожары в Турции | Последние новости
Число погибших от пожаров в Турции увеличилось до 8 человек. Огонь все еще распространяется, хотя большую часть очагов возгорания уже удалось локализовать. Со стихией борются как профессиональные пожарные, так и волонтеры. На помощь Турции пришли многие страны мира. Продолжается расследование причин бедствия. #Турция #пожары #trtнарусском
Вся Турция встала на борьбу с лесными пожарами / Others
2 августа 2021 г.
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