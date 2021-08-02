ПОЛИТИКА
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Очереди на вакцину в Пакистане
Местные жители выстроились в очереди на получение вакцины. Это произошло после заявления правительства провинции Синд в Пакистане, что SIM-карты невакцинированных против COVID-19 заблокируют и они не смогут получить августовскую зарплату. Сотни граждан пришли в пункты вакцинации в выставочном центре Карачи и библиотеке Халик Дина, а в больнице общего профиля в городе Ляри в Карачи даже произошли стычки между гражданами и охранниками #Пакистан #вакцинация #коронавирус
Очереди на вакцину в Пакистане / Others
2 августа 2021 г.
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