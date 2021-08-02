В США 1 августа вновь начали действовать ограничения на размер государственного долга, сообщает Bloomberg.

В 2019 году потолок федерального долга был на 2 года установлен Конгрессом на уровне $22 трлн. 1 августа сроки истекли и ограничение по уровню госдолга вновь вступило в силу. Фактический долг США к концу июня составлял около $28,5 трлн.

Властям страны нужно либо увеличивать лимит задолженности до определенного уровня, либо приостанавливать действие ограничения, указывает Bloomberg.

«Если не предпринять нужных действий, США столкнутся с дефолтом уже в октябре. С 1980-х такого исхода удавалось избегать, хотя правительству и приходилось иногда прекращать свою деятельность до достижения соглашения», – отмечает агентство.

Власти уже начали принимать меры: американское министерство финансов 30 июля приостановило продажу некоторых видов государственных облигаций.

23 июля об угрозе дефолта заявиламинистр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, это произойдет, если лимит госдолга не будет увеличен или его действие не будет приостановлено. В ответ на это пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила, что такие письма – стандартная практика для глав американского минфина, а Конгресс поднимал и замораживал потолок госдолга почти 80 раз.