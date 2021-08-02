Россия в настоящее время эксплуатирует старую модель экономики, которая себя изжила, заявил в интервью РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», – сказал он.

Темпы экономического роста в среднем за последние годы достаточно низкие, отметил Кудрин. Cреднегодовой рост реального ВВП в 2013–2020 годах составил около 0,5%, свидетельствуют данные Росстата. Председатель Счетной палаты полагает, что одно только новое качество экспорта могло бы помочь экономике страны достичь темпов роста в 4-5% в год. Вторым фактором для роста экономики Кудрин назвал наращивание внутренних инвестиций.

«Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики – это бесконечная Вселенная.

«Экономика спроса» ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти – это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен. Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, – как iPhone. Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и 5%, и выше», – считает Кудрин.

Глава Счетной палаты также назвал рецепты для ускорения экономического роста – инвестиции в человеческий капитал, в частности, в образование и в здравоохранение, а также предпринимательская инициатива и конкуренция.

«И отдельно стоит история про суды, правоохранительную деятельность, защиту прав собственности», – сказал Кудрин.

В российской модели нужно больше свободы предпринимательства, но пока в РФ разгосударствление экономики затормозилось, а роль государства только увеличивается, добавил он.

В 2020 году доля экономики России сократилась до 1,74% от мировой, писалTRT на русском. По прогнозам МВФ, в ближайшие три года Россия будет оставаться на 11 месте в списке стран по номинальному ВВП, но уже в 2024 году ее обойдет Бразилия, а в 2026 году – Австралия. Таким образом, к 2026 году РФ сместится на 13 место.