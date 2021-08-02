Совокупное состояние богатейших россиян за первые шесть месяцев 2021 года выросло на $39,4 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Из 500 богатейших людей мира – 24 с российским гражданством. Сильнее всего за первую половину текущего года свое состояние увеличил основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (на $6,14 млрд, до $29,2 млрд).

На втором месте – совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (на $5,82 млрд, до $30,6 млрд), на третьем – основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин (на $5,5 млрд, до $29,3 млрд).

За ними следуют член совета директоров НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко (на $4,52 млрд, до $21,2 млрд) и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (на $4,01 млрд, до $21,3 млрд).

Занимающий первое место в рейтинге Bloomberg среди российских миллиардеров президент и один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин увеличил состояние на $3,36 млрд – до $33,4 млрд.

Состояние крупнейшего акционера USM Holdings Алишера Усманова увеличилось на $3,11 млрд до $21,1 млрд.

В середине июля ЮНИСЕФ оценил количество недоедающих россиян в 9 млн человек, писалTRT на русском. При этом 400 тысяч россиян находятся на грани голода, из-за нехватки денег они вынуждены ограничивать количество еды и пропускать приемы пищи.