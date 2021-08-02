Доля голосующих на выборах россиян достигла минимума за 17 лет измерения, говорится в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит РБК.

В 2004 году 55% участников исследования заявили, что принимали участие в тех или иных выборах. В последующие годы этот показатель постоянно снижался (32% в 2006-м и 27% в 2011-м), в 2021 году в голосовании участвуют только 22% респондентов.

За последние 17 лет также уменьшилась доля тех, кто проводил избирательные кампании. В 2004 году об этом заявили 8% респондентов, в 2021-м – 6%. С 5 до 3% сократилось число людей, участвовавших в митингах и пикетах. При этом выросла доля участников коллективных обращений (с 4 до 8%) и собирающих помощь для людей в сложном положении (с 9 до 20%).

Свое нежелание участвовать в общественной и политической жизни опрошенные чаще всего объясняют отсутствием времени (28%), убеждением, что политикой должны заниматься только профессионалы (20%), и доверием президенту России Владимиру Путину (19%). 16% опрошенных полагают , что их личное участие в политике не изменит положение дел (минимум с 2007 года, когда так ответили треть опрошенных).

Одновременно с этим 45% респондентов сказали, что никогда не участвовали в общественной жизни – 10 лет назад, в 2011 году, таких было 61%.

В сентябре Россию ждут выборы в Государственную думу. Голосование продлится три дня – с 17 по 19 сентября соответствующий закон был подписан год назад, писалTRT на русском. При этом многие эксперты и правозащитники подвергают нововведение резкой критике из-за опасений фальсификаций в ходе голосования.