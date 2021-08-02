Депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» Александр Ильтяков на встрече с жителями Половинского района Курганской области потребовал от них подписать соглашение, обязующее всех подписантов дожить до 80 лет, пишет Znak.com.

Парламентарий заключает соглашения о долголетии с жителями Курганской области уже более месяца. Депутат Ильтяков просит людей ставить подписи под обязательством не злоупотреблять алкоголем, не употреблять табачные и наркотические изделия, вести активный образ жизни, дарить улыбки, желать только добра, не сердиться и не злиться, жить любовью и прощением друг к другу. Идею депутата благословил митрополит Курганский и Белозерский Даниил, говорил сам Ильтяков.

Жители Половинского района, пришедшие на встречу с депутатом, отказались подписывать соглашение. Они не уверены, что доживут до 80 лет из-за плохих условий жизни в области, а местный священник сказал депутату, что предлагаемые им обязательства и так содержатся в Евангелии и предложил поговорить об ускорении возведения местного храма, который не могут достроить уже 15 лет. В ответ на это Ильтяков назвал храм никому не нужным «сараем», после чего люди освистали его и начали покидать встречу.

В итоге Ильтяков назвал случившееся «саботажем», в котором приняли участие противники губернатора Курганской области Вадима Шумкова и главы администрации района. Также он заявил, что «назвал храм сараем, потому что его не могут достроить 15 лет – значит, он не нужен людям».

Александр Ильтяков является депутатом Госдумы с 2011 года. Ему принадлежит множество резонансных заявлений и акций. В частности, в июне он записал в TikTok проповедь о Боге и геях, в ходе которого заявил, что «не создал Господь Бог педерастов и лесбиянок». Видео было удалено администрацией сервиса. В 2018 году парламентарий выступил с инициативой установить в Курганской области памятник президенту РФ Владимиру Путину. Первоначально планировалось установить статую президента высотой 3,5 м, но незадолго до открытия памятника статую сняли и увезли.

В мае СМИ сообщили о фразе якобы Ильтякова про пенсионную реформу: «Человек дожил до пенсии – это страховой случай. Ты уже перешагнул тот порог, который тебе отмерен прожить: 60-65 лет. 50% не должны вообще доживать. Так устроена пенсионная система – это математически все высчитывается». Сам депутат заявил, что за информационной атакой на него стоят конкуренты.