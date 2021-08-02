ПОЛИТИКА
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Депутат Госдумы потребовал от избирателей жить до 80 лет
После отказа жителей Половинского района Курганской области подписать соответствующее обязательство единоросс Александр Ильтяков назвал строящийся православный храм «сараем»
Депутат Госдумы потребовал от избирателей жить до 80 лет
Депутат Госдумы потребовал от избирателей жить до 80 лет / Others
2 августа 2021 г.

Депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» Александр Ильтяков на встрече с жителями Половинского района Курганской области потребовал от них подписать соглашение, обязующее всех подписантов дожить до 80 лет, пишет Znak.com.

Парламентарий заключает соглашения о долголетии с жителями Курганской области уже более месяца. Депутат Ильтяков просит людей ставить подписи под обязательством не злоупотреблять алкоголем, не употреблять табачные и наркотические изделия, вести активный образ жизни, дарить улыбки, желать только добра, не сердиться и не злиться, жить любовью и прощением друг к другу. Идею депутата благословил митрополит Курганский и Белозерский Даниил, говорил сам Ильтяков.

Жители Половинского района, пришедшие на встречу с депутатом, отказались подписывать соглашение. Они не уверены, что доживут до 80 лет из-за плохих условий жизни в области, а местный священник сказал депутату, что предлагаемые им обязательства и так содержатся в Евангелии и предложил поговорить об ускорении возведения местного храма, который не могут достроить уже 15 лет. В ответ на это Ильтяков назвал храм никому не нужным «сараем», после чего люди освистали его и начали покидать встречу.

В итоге Ильтяков назвал случившееся «саботажем», в котором приняли участие противники губернатора Курганской области Вадима Шумкова и главы администрации района. Также он заявил, что «назвал храм сараем, потому что его не могут достроить 15 лет – значит, он не нужен людям».

Александр Ильтяков является депутатом Госдумы с 2011 года. Ему принадлежит множество резонансных заявлений и акций. В частности, в июне он записал в TikTok проповедь о Боге и геях, в ходе которого заявил, что «не создал Господь Бог педерастов и лесбиянок». Видео было удалено администрацией сервиса. В 2018 году парламентарий выступил с инициативой установить в Курганской области памятник президенту РФ Владимиру Путину. Первоначально планировалось установить статую президента высотой 3,5 м, но незадолго до открытия памятника статую сняли и увезли.

В мае СМИ сообщили о фразе якобы Ильтякова про пенсионную реформу: «Человек дожил до пенсии – это страховой случай. Ты уже перешагнул тот порог, который тебе отмерен прожить: 60-65 лет. 50% не должны вообще доживать. Так устроена пенсионная система – это математически все высчитывается». Сам депутат заявил, что за информационной атакой на него стоят конкуренты.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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