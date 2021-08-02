Власти Украины намерены создать собственный новейший зенитный ракетный комплекс средней дальности, заявил министр обороны страны Андрей Таран, сообщается на сайте украинского оборонного ведомства.

«Для усиления противовоздушной обороны рассматривается возможность создания отечественного зенитного ракетного комплекса средней дальности. А на базе Ан-178 – самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления», – сказал министр.

В июне украинское конструкторское бюро «Луч» представило материалы по разрабатываемому им аванпроекту зенитного ракетного комплекса средней дальности, писал «Украинский военный портал».

Основой проекта комплекса является зенитная управляемая ракета, разрабатываемая на основе корректируемой ракеты высокоточной системы «Ольха» для боевых машин 300 мм реактивных систем залпового огня «Смерч». Было заявлено, что данная ракета сможет поражать цели на расстоянии более чем 100 км.

Ракета получит активную или пассивную радиолокационную головку самонаведения того же типа, что и примененные конструкторским бюро при модернизации зенитного ракетного комплекса С-125М «Печора» для Анголы. При этом генеральный конструктор «Луча» Олег Коростелев заявлял, что для создания украинского зенитного ракетного комплекса средней дальности его бюро необходимо2,5 года.