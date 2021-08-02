Правительство России в 2022-2025 годах направит $1 млн в трастовый фонд Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО, ориентированный на защиту свободы выражения мнений и поддержку независимых СМИ в развивающихся странах, сообщает министерство иностранных дел РФ в Facebook.

Как указывает российский МИД, Москва в течение 4 лет ежегодно будет направлять по $250 тысяч на реализацию медийных проектов в заинтересованных странах СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.

«Ключевыми направлениями работы станут укрепление безопасности журналистов в зонах вооруженных конфликтов, повышение уровня журналистского образования и профессиональной этики, борьба с дезинформацией и «фальшивыми новостями», в том числе в контексте пандемии коронавируса. Предполагается, что в реализации конкретных инициатив примут участие ведущие российские СМИ и журналистские объединения», – заявили в дипломатическом ведомстве.

При этом в самой России независимая журналистика переживает не лучшие годы. Медиа и журналистов массово признают иностранными агентами. Так, за один только июль «иностранными агентами» были признаны портал The Insider, журналисты Роман Баданин, Юлия Лукьянова, Мария Железнова, Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Михаил Рубин, Софья Гройсман, Юлия Апухтина (все – «Проект»), Юлия Ярош, Максим Гликин, Илья Рождественский (все – «Открытые медиа»), Елизавета Маетная («Радио Свобода»), Алексей Постернак («Сибирь. Реалии»). Сам «Проект» был признан «нежелательной организацией». Также на территории РФ были заблокированы сайт оппозиционера Алексея Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с ним. Блокировке подверглись также сайт русской службы «Чешского радио» и сайт расследовательского центра «Досье».

В последние годы Россия все чаще обращает внимание на обстановку в странах Азии и Африки. Российские военные и наемники принимают участие в вооруженных конфликтах в Ливии, ЦАР и других странах. С финансированием наемников связывают российского бизнесмена Евгения Пригожина, который, по сообщениямBloomberg, имеет бизнес-интересы в десятках стран Африки.