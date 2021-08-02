В провинцию Дераа, где в эти дни силы режима пытались подавить голос оппозиционных формирований, так и не легализовавших свой статус, направился представитель российской военной разведки высшего ранга Александр Зорин, которого принято считать «тайным посланником» Кремля на переговорах с повстанцами. В условиях, когда Дамаск и его ставленники хотят лишить южан всех согласованных три года назад в процессе «примирения» свобод, Москва предложила новую формулу урегулирования конфликтной ситуации.

Российский план предполагает перемещение некоторых повстанческих сил подальше от города Дараа аль-Балад, вокруг которого разгорелись недавние столкновения; разрешение вопроса с легкими вооружениями в руках оппозиции; функционирование контрольно-пропускных пунктов и открытие шоссе Амман-Дамаск. Особую роль в примирении, как сообщается, должен сыграть 5-й штурмовой корпус Сирийской арабской армии (САА), который имеет опыт личного подчинения российскому командованию. Но гарантий, что российский план сработает, по-прежнему нет.

Возвращение в эпоху революции

Боевые действия между режимом и повстанческими силами вспыхнули в конце июля. Сирийская обсерватория по правам человека назвала их не иначе как «самыми жестокими и масштабными столкновениями в Дераа с тех пор, как она вернулась под контроль режима». Причиной стали растущие разногласия по поводу выполнения условий «мирной» сделки 2018 года: правительственные силы в ультимативном порядке потребовали от оставшихся в этих районах повстанцев сдать все легкие вооружения.

Ситуацию усложнило то, что в репрессии против оппозиции моментально вступила 4-я механизированная дивизия во главе с Махером Асадом. Ее принято считать проводником иранских интересов на сирийской арене. После того, как против повстанцев была развернута полномасштабная военная операция, они были вынуждены защищаться, заняв ключевые КПП.

Американская аналитическая компания Stratfor, которая имеет репутацию «теневого ЦРУ», на днях выразила уверенность, что в случае если режиму и южанам не удастся достичь очередного соглашения о прекращении огня, эскалация боевых действий на юге может «заразить» другие территории, подконтрольные Дамаску, и спровоцировать новый поток беженцев в соседние страны.

Погранпереходы закрываются

Трения, которые вряд ли можно разрешить без реального учета чаяний обычных сирийцев и четких мер контроля над силами режима, разрушают транспортное сообщение. Так, власти Иордании уже объявили о своем решении временно закрыть границу с Сирией «из-за событий, затрагивающих безопасность на сирийской стороне границы». В частности, ограничения наложены на КПП «Насиб – Джабер». В Аммане утверждают, что принципиально важный погранпереход «возобновит свою работу, как только будут обеспечены подходящие условия».

Пункт не функционировал долгое время из-за последствий коронакризиса. Решение о возобновлении его работы было принято в конце прошлого месяца. Глава МВД королевства Мазен Фарайя 27 июля связался по телефону со своим сирийским коллегой Мухаммедом Халедом Рахмоном и проинформировал его о разморозке дороги. Глава сирийского ведомства в ответ уверил, что в Дамаске «готовы принять все необходимые меры для скорейшего открытия КПП». Что ж, можно с уверенностью сказать, что режим действительно сделал все, что он вообще умел.

Обольщенный Дамаск

Независимые аналитики отмечают, что российская позиция в настоящее время сводится к признанию следующего факта: силы режима физически не могут контролировать все части страны. На это влияют нехватка человеческих ресурсов, экономический кризис и вмешательство иностранных держав. Временное решение, согласно этой точке зрения, заключается в разделе зон влияния. Это предполагает диалог с Турцией по северным районам, коммуникацию с США по Заевфратью, договор с бывшими бойцами Свободной сирийской армии на юге, а также распределение полномочий с иранскими силами в уже захваченных Дамаском районах.

Однако, что опаснее всего, у президентского дворца в Дамаске совершенно другие расчеты. Сирийское руководство оказалось абсолютно удовлетворено явкой на недавних президентских выборах. Башару Асаду, кроме того, не могла не польстить скорая готовность иорданских официальных лиц открыть границу с Сирией вскоре после визита короля Абдаллы в Вашингтон. Это накладывается на растущие признаки намерения арабских государств нивелировать некоторые эффекты дипломатической изоляции Арабской Республики.

Подобная ситуация щедро перенасыщает режим неверными сигналами о том, что он находится на сильных позициях для того, чтобы безапеляционно добиваться военной победы в ряде спорных ситуаций. Безусловно, правительство и иранские ставленники на местах переоценивают собственные ресурсы в желании додавить критиков, однако характерная самоуверенность приводит к новым и новым жертвам, дискредитируя те усилия, которые приложила Россия в 2018 году, дав гарантии, что режим будет выполнять взятые на себя обязательства.