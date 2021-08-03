В США покончил с собой офицер полиции Вашингтона Гантер Хашида, который участвовал в подавлении беспорядков в Капитолии в январе. Об этом пишет CNN со ссылкой на департамент полиции Вашингтона.

«Центральный полицейский департамент округа Колумбия подтвердил смерть полицейского Гюнтера Хашида», – сообщил корреспондент телеканала CNN Маршалл Коэн.

Хашида был найден мертвым у себя дома 29 июля. Незадолго до этого, 10 июля, умер еще один офицер полиции Вашингтона Кайл Дефрейтаг. Его семья подтвердила, что причиной смерти стало самоубийство.

«Кайл ДеФрейтаг покончил с собой 10 июля. Таким образом он отреагировал на события, произошедшие в Капитолии в январе», – приводит телеканал CNN слова матери офицера погибшего. ДеФрейтаг проработал офицером полиции США пять лет. На момент смерти ему было 26 лет.

Еще двое полицейских Джеффри Смит и Говард Либенгуд, которые также стали свидетелями беспорядков в Капитолии, покончили с собой в январе.

В подавлении беспорядков принимали участие не менее 850 сотрудников полиции Капитолия и департамента полиции Вашингтона. Около 140 из них получили ранения. В конце июля несколько полицейских дали показания в Конгрессе по делу о штурме Капитолия.

По данным Минюста, участники акции причинили ущерб на $1,5 млн. Тогда ведомство заявило, что обвинение намерено взыскать в судах по $500 с тех, кого признают виновными в мелких правонарушениях, и по $2 тыс. – с виновных по более тяжким статьям. Обвинения по делу о штурме Капитолия были предъявлены более чем 500 американцам. В конце июля по этому делу был вынесен первый приговор с реальным сроком заключения. Первым осужденным стал 38-летний житель Флориды Пол Ходжкинс. Его приговорили к восьми месяцам тюремного заключения «за препятствование усилиям Конгресса по подведению итогов и подтверждению результатов голосования на выборах» президента США.