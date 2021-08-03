Доля абонентов «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), которые пользуются кнопочными телефонами, составляет 23%, говорится в исследовании «Билайн.Аналитика», который приводит РБК. Больше всего подобных телефонов – 37% от общего количества – у людей старше 65 лет. А, например, на людей в возрасте до 25 лет приходится менее 15% от общего числа кнопочных телефонов.

Число пользователей кнопочных телефонов зависит от региона. Так, меньше всего подобных устройств в Москве – примерно 20% от общего числа девайсов. В Санкт-Петербурге, Владивостоке, Краснодаре и Мурманске их количество достигает 25%, говорится в исследовании.

В топ-5 кнопочных телефонов в сети «Билайн» вошли устройства iTel и Nokia.

По итогам 2020 года на «ВымпелКом» приходилось 20% российских абонентов сотовой связи, еще 31% обслуживала МТС, 28% – «МегаФон», 20% – «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2), следует из данных AC&M Consulting.

«Доля таких аппаратов действительно сокращается, но более медленно, чем можно было бы ожидать на фоне темпов масштабной цифровизации, – отметил представитель «Т2 РТК Холдинга». – На эти девайсы сохраняется устойчивый спрос – их покупают детям, есть категория абонентов (и это далеко не всегда пожилые люди), которым телефон нужен только для звонков и для которых критически важен длительный заряд батареи».

Представитель «МегаФона» рассказал, что за последние три года доля кнопочных телефонов в их сети сократилась с 31 до 17%. «Чаще всего подобные устройства используют клиенты в возрасте от 50 до 70 лет», – указал он.

Представитель МТС не раскрыл долю кнопочных телефонов на руках у абонентов компании, но отметил, что за последние пять лет она упала в 2 раза, а в крупных городах такие устройства есть менее чем у 10% базы.

Доля смартфонов на руках у россиян превысила долю телефонов в 2013‒2014 годах, следовало из данных опроса исследовательской компании EPSI. В первую очередь, смартфонами обзаводились молодые люди до 29 лет. Несколько лет назад эксперты компании Cisсo даже прогнозировали, что к 2022 году доля кнопочных телефонов в России снизится до 0,4% от общего количества устройств, подключенных к сети мобильной связи. По итогам 2017 года Cisco оценивала их долю в России в 10%. В целом по миру этот показатель равнялся 16%, а к 2022 году должен был снизиться до 4%.