Турция осуждает решение греческих властей закрыть под предлогом мер экономии и нехватки учащихся 12 начальных школ в Западной Фракии, где компактно проживают этнические турки.

В заявлении МИД отмечается, что после последнего решения Афин число школ для этнических меньшинств в Греции сократилось более чем вдвое – до 103.

Таким образом, проводимая Грецией политика закрытия начальных школ, принадлежащих этническим туркам в Западной Фракии, под предлогом «временной приостановки» стала систематической, отметили в ведомстве.

«С одной стороны, Греция закрывает начальные школы под предлогом нехватки учащихся, с другой стороны, игнорирует требования об открытии новой средней школы для меньшинств, несмотря на необходимость, и нарушает права детей меньшинств на образование под различными предлогами», – подчеркнули в МИД.

Данное решение нарушает нормы Лозаннского договора и является лишь очередным проявлением политики ассимиляции и давления на турок Западной Фракции, проводимой Грецией на протяжении десятилетий, говорится в заявлении МИД.

Анкара также заявила, что международное сообщество больше не должно быть «наблюдателем за систематическими нарушениями» прав человека в государстве-члене Европейского союза и Совета Европы. Турция будет продолжать поддерживать борьбу этнических меньшинств за права и закон как в двусторонних контактах, так и на международных платформах, добавили в МИД.

Турция предложила Греции положить конец ее «дискриминационной» политике в отношении школ для этнических меньшинств, «как это видно из последних законов». Согласно недавно принятым документам, касающимся учебных заведений в Греции, школы для меньшинств исключены из сферы действия многих статей об образовании.