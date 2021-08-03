Эстонские ученые создали спрей для носа, который защищает от всех основных штаммов COVID-19 – исходного уханьского варианта, дельта-варианта индийского происхождения, а также от британского, южноафриканского и бразильского вариантов, сообщает портал rus.postimees.

«Лабораторные исследования к настоящему моменту подтвердили, что разработанный назальный спрей одинаково хорошо защищает от всех штаммов коронавируса, по мнению Всемирной организации здравоохранения, вызывающих наибольшее беспокойство», – рассказал научный директор компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, Март Устав-младший.

По его словам, команда исследователей постоянно отслеживает изменения в вирусе и тестируют спрей BioBlock на способность нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения.

Отмечается, что с юридической точки зрения BioBlock не является лекарством или медицинским устройством, однако спрей и информация о нем были согласованы с департаментом лекарственных средств и департаментом здоровья.

Технология продукта запатентована. Назальный спрей BioBlock производится и продается компанией Chemi-Pharm.

В июне сообщалось, что австралийская компания Technovalia совместно с партнерами из BioNet также разрабатывают вакцину от коронавируса с использованием ДНК SARS-CoV2 в виде спрея: они уже приступили к первой фазе клинических испытаний препарата.