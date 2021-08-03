Управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского, его заподозрили в причастности к хищению продукции «Татнефти» на $4 миллиарда.

Вместе с Коломойским по делу проходят украинские предприниматели Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский и Павел Овчаренко. Им вменяют организацию преступного сообщества и участие в нем (части 1 и 2 статьи 210 УК РФ).

«Татнефть» выступает потерпевшей стороной в деле. По данным «Коммерсанта», уголовное дело связано с деятельностью ЗАО «Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания «Укртатнафта»», созданной в 1994 году указами президентов Украины Леонида Кучмы и Татарстана Минтимера Шаймиева.

Татарстанская сторона владела 55,68% акций компании, а украинская – 43,05% акций.

В 2007 году «Татнефть» начала терять контроль над «Укртатнафтой» – вскоре часть акций компании была продана на аукционе за $275 миллионов ООО «Корсан», представляющему группу «Приват» Коломойского. К 2010 году группа «Приват» установила полный контроль над «Укртатнафтой».

Ранее «Татнефть» обвинила Украину в нарушении правительственных договоренностей о взаимной защите инвестиций, а также потребовала $2,4 миллиарда. При этом гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов заявлял, что сумма претензий может быть увеличена до $5 миллиардов.

МВД по Татарстану и «Татнефть» отказались комментировать информацию о деле против Коломойского.

Коломойский занимает четвертое место в списке богатейших людей Украины, Forbes оценивает его состояние в $1,8 миллиарда.

В последние годы бизнесмен предпочитает жить в Израиле, скрываясь там от многочисленных обвинений со стороны как украинских властей, так и представителей других стран.

В 2014 году суд Москвы заочно арестовал Коломойского по ходатайству Следственного комитета. Магнат проходит подозреваемым по уголовному делу о применении запрещенных средств и методов ведения войны, а также организации убийств, похищений и других тяжких преступлений. Интерпол признал преследование Коломойского политически мотивированным и отказал России в розыске бизнесмена. В то же время в США также считают, что Коломойский с партнерами отмывал выведенные из «Приватбанка» деньги через подставные счета. Если бизнесмен попадется в руки американскому правосудию, ему может грозить пожизненный срок. 5 марта Вашингтон ввел персональные санкции против Игоря Коломойского и его семьи.