Президент Туркменистана испытал истребитель

Президент Туркменистана испытал новый реактивный истребитель. На кадрах видно, как Гурбангулы Бердымухамедов надевает форму летчика, садится в кабину самолета и машет рукой. Однако неясно, был ли он за штурвалом во время полета или вторым пилотом. После приземления глава Минобороны Туркменистана попросил передать форму, в которой был глава государства, в музей школы имени его дедушки. Ранее Бердымухамедов пробовал себя в качестве писателя, диджея, певца, поэта, штангиста и автогонщика. #президенттуркменистана #туркменистан #тртнарусском