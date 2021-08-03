ПОЛИТИКА
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Президент Туркменистана испытал истребитель
Президент Туркменистана испытал новый реактивный истребитель. На кадрах видно, как Гурбангулы Бердымухамедов надевает форму летчика, садится в кабину самолета и машет рукой. Однако неясно, был ли он за штурвалом во время полета или вторым пилотом. После приземления глава Минобороны Туркменистана попросил передать форму, в которой был глава государства, в музей школы имени его дедушки. Ранее Бердымухамедов пробовал себя в качестве писателя, диджея, певца, поэта, штангиста и автогонщика. #президенттуркменистана #туркменистан #тртнарусском
р ер / Others
3 августа 2021 г.
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