За семь месяцев 2021 года поставки российского газа в Турцию превысили объемы поставок за весь 2020 год, свидетельствуют данные «Газпрома», которые приводит «Интерфакс».

За январь-июль текущего года российская компания нарастила поставки газа в Турцию – второй по объему экспортный рынок «Газпрома» – на 203,9%. Объемы поставок составили 16,9 млрд кубометров газа.

За весь 2020 год «Газпром» поставил в Турцию 16,399 млрд кубометров. В 2020 году Турция открыла крупнейшее в своей истории месторождение газа, писал TRT на русском.

Буровое судно «Фатих» обнаружило 320 млрд кубометров природного газа на месторождении «Сакарья» в Черном море летом прошлого года, а в октябре было объявлено об обнаружениидополнительных 85 млрд кубометров на том же месторождении. Начало разработки месторождения намечено на 2023 год.