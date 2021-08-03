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Продавцов халяльного мяса обвинили в хранении «экстремистской литературы»
Против компании ООО «Торговый дом «Эко Халял» возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в крупном размере. В ходе обысков также найдены вроде как запрещенные в РФ книги
Продавцов халяльного мяса обвинили в хранении «экстремистской литературы»
Продавцов халяльного мяса обвинили в хранении «экстремистской литературы» / Others
3 августа 2021 г.

Следственное управление Следственного комитета России по Республике Мордовия возбудило уголовное дело против компании ООО «Торговый дом «Эко Халял», занимающейся оптовой торговлей мясом птицы, сообщает «Столица С».

Дело было возбуждено по статье 199 Уголовного кодекса РФ («Уклонение от уплаты налогов в крупном размере»). Следствие утверждает, что с января 2017 по декабрь 2019 года руководство компании уклонялось от уплаты налога на прибыль. Сумма неуплаченных налогов якобы превышает 40 млн рублей.

В ходе проведенных обысков в офисных помещениях и по месту проживания предполагаемых фигурантов дела были изъяты бухгалтерская документация, черновые записи и денежные средства.

Кроме того, у руководителя организации Талипа Абубекирова обнаружена вроде как запрещенная министерством юстиции РФ экстремистская литература.

Созданная в 2016 году в Саранске компания ООО «Торговый дом «ЭКО Халял» занимается торговлей халяльным мясом. Компания работает на рынках РФ, Кыргызстана и Казахстана.

В 2020 году Талип Абубекиров победил в конкурсе «Предприниматель Республики Мордовия». В 2014-2015 годах предприниматель и еще несколько жителей республики пыталисьдобиться разрешения для своих детей ходить в школу в исламских головных уборах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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