Дельта-штамм COVID-19 – это фактически новый вирус, который столь же заразен, как ветряная оспа, и вызывает более серьезные осложнения по сравнению с другими штаммами заболевания, говорится во внутреннем американском правительственном документе о развитии коронавирусной эпидемии, поступившем в CDC (Centers for Desease Control and Prevention; центры медицинской профилактики и контроля).

В докладе, выдержки из которого приводит The Washington Post, содержатся последние данные о нескольких загадочных вспышках дельта-коронавирусной инфекции, а также результаты еще не опубликованных исследований этого штамма. Авторы документа пришли к выводу, что в мире началась «новая война».

Ученые не отрицают, что вакцинация защищает человека: у привитых болезнь все-таки протекает легче, чем у непривитых, несмотря на то, что дельта-вариант коронавируса утяжеляет картину заболевания. Но на этом преимущества прививки заканчиваются – доказано, что вирусная нагрузка у вакцинированных может быть такой же, как и у непривитых, и по заразности они тоже ничем им не уступают. К тому же, штамм дельта намного заразнее обычной простуды и Эболы – то есть распространяется так же быстро, как ветряная оспа.

Косвенным подтверждением опасений в связи с распространением дельта-штамма стало то, что в США внезапно изменили рекомендации относительно масок: теперь их снова должны носить все, в том числе привитые. Подробного объяснения этому решению не последовало.

«Мы считаем, что на индивидуальном уровне вакцинированные люди могут распространять вирус, поэтому и обновили рекомендации. Мы не стали ждать официальной публикации: промедление могло бы привести к ненужным страданиям людей», – сообщил The Washington Post федеральный чиновник от здравоохранения, пожелавший остаться неизвестным.

В докладе также содержится информация о том, что вакцины не могут полностью защитить пациентов с ослабленным иммунитетом и жителей домов престарелых. Из этого следует, что данным категориям людей придется в приоритетном порядке получить ревакцинацию.

«Я закончил читать этот документ в гораздо большей тревоге, чем начал», – прокомментировал публикацию в The Washington Post руководитель медицинского факультета Калифорнийского университета в Сан-Франциско Роберт Вахтер.

Полностью новые данные о «новой войне» правительственные чиновники обещают опубликовать в пятницу, 6 августа.