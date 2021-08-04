Турецкий исследователь Рабия Тугче Языджигиль разработала прибор-капсулу, при помощи которого можно диагностировать заболевания пищеварительной системы, пишет Hürriyet. Компактный размер изобретения – не больше горошины – значительно упростит процедуру эндоскопии.

«Это совершенно новая технология», – заявила изданию Языджигиль, являющаяся сотрудником лаборатории Бостонского университета в США.

После проглатывания капсула поможет обнаружить заболевания кишечника и пищеварительной системы, воспаления и кровотечения по мере прохождения по ЖКТ. Все собранные ею данные будут представлены в приложении на мобильном телефоне пользователя.

Благодаря этому прибору диагностирование многих заболеваний станет возможным на ранних стадиях, пишет издание.

«Современные технологии не всегда способны выявить все заболевания, но эта капсула дает необходимые данные, даже без визита в больницу для их проверки», – рассказала Языджигиль.

Молодая исследовательница и ее коллеги из Массачусетского технологического института (MIT) первоначально создали прототип капсулы размером от 3 до 1 сантиметра. Затем Языджигиль вместе со своей командой из Бостонского университета уменьшила капсулу до размера горошины – таким образом она не будет прилипать к внутренним органам.

«Мы также интегрировали внутрь чип, который обрабатывает сигналы с высоким разрешением», – отметила турецкая ученая.

«Капсула активируется в организме каждые 10 минут. Она обрабатывает сигналы за 16 секунд и передает данные за 12 миллисекунд на мобильный телефон», – добавила она.

Разработкой Языджигиль восхитились ее коллеги в Турции. «Эта капсула – революционное изобретение. Она меньше по размеру и оснащена высококлассной технологией», – сказал стамбульский практикующий врач Ведат Горал.

В июле заведующий кафедрой молекулярной биологии и генетики факультета искусств и наук Самсунского университета 19 мая, профессор Невзат Шахин и его коллеги заявили об открытии 60 новых видов бактерий по итогам исследований образцов, взятых из почв и озер на территории Турции, России, Туркменистана, Кипра, Нигерии и Индии.