Езиды, вынужденные покинуть захваченный семь лет назад террористами ИГИЛ район Синджар на северо-западе Ирака, не могут вернуться домой даже после зачистки региона – теперь им угрожают боевики РПК, сообщает Anadolu.

Вторжение ИГИЛ в 2014 году РПК использовала как предлог для размещения в Синджаре своих террористических подразделений, переброшенных из Сирии и с горного хребта Кандиль в Ираке. Помимо этого, к ним примкнули местные сторонники.

Левацкая экстремистская организация до сих пор остается в Синджаре, вопреки соглашению о прекращении присутствия РПК в регионе, подписанному правительством Ирака и Курдской региональной администрацией Ирака (КРАИ) 9 октября 2020 года. Сам район расположен недалеко от границ Сирии и Турции и имеет стратегическое положение.

Представители езидов и власти КРАИ утверждают, что РПК препятствуют восстановлению Синджара и возвращению местного населения в свои дома и поэтому требуют немедленного вывода террористов из района.

ИГИЛ атаковало Синджар 3 августа 7 лет назад. Действия террористической организации в отношении езидов были охарактеризованы как геноцид.

До вторжения боевиков в районе проживало около 300 тыс. человек. Две трети населения района составляли езиды , остальную часть – курды и арабы.

После атаки игиловцев около 50 тыс. езидов стали беженцами, почти 5-7 тыс. езидских женщин были похищены, погибло более 5 тыс. представителей этого народа, который считается субэтносом курдов, исповедующим отдельную религию – езидизм.

Воспользовавшись безвластием, террористы РПК в январе 2015 года объявили в Синджаре так называемый «кантон». Они попытались захватить власть в регионе, создав так называемые народные советы, при этом насильно вовлекая в свои ряды похищенных езидских детей.

В ноябре 2015 года райцентр Синджара и его окрестности от ИГИЛ зачистили военизированные курдские формирования пешмерга.

После того как в октябре 2017 года в Синджаре расквартировались правительственные силы Ирака, РПК усилили влияние в регионе. Эксперты считают, что боевики хотят превратить регион во «второй Кандиль».

С целью отвлечь внимание от Синджара обеспокоенные соглашением между Эрбилем и Багдадом от 9 октября 2020 года террористы, отмечают специалисты, пытаются дестабилизировать ситуацию на всем севере Ирака.