Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк принял участие в торжественной церемонии запуска строительства самого большого в мире судна для перевозки живой рыбы, пишет Habertürk. Он сделал первую сварку.

Уникальный корабль строится на верфи Cemre в районе Алтынова города Ялова. Планируется, что он будет спущен на воду в 2023 году и отправится в Норвегию, занимающую лидирующие позиции в мире в области рыболовства.

Позже министр выступил с речью, в которой отметил, что 30 из 84 действующих верфей в Турции расположены в Алтынова.

«Мы выдали 23 поощрительных сертификата с прогнозом инвестиций в основной капитал на ₺2,7 млрд для этих верфей. В 2020 году экспорт с турецких верфей достиг составил $500 млн», – сказал Варан.

Он также добавил, что фактически на эти верфи приходится 88% экспорта Яловы. Они также вносят большой вклад в экономику провинции с точки зрения занятости.

«Более 26 тыс. наших граждан зарабатывают на хлеб для своих семей на этих объектах. С другой стороны, провинция добилась важных достижений в области химии, туризма и растениеводства», – напомнил глава ведомства.

В тот же день Мустафа Варанк принял участие в закладке фундамента нового рынка натуральных продуктов в Алтынова.