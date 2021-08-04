Американский контингент завершит свою боевую миссию официально 31 декабря. Подготовка уже ведется. Объявление о соответствующем решении было искусственно притянуто к визиту премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казими в США, хотя о том, что администрация президента Джо Байдена собирается переформатировать политику на этом треке, было известно заранее.

Противоречиво на этом фоне выглядит намерение США продолжить поддержку местным силам безопасности, а также курдским военизированным формированиям пешмерга.

Военные базы, которые долгое время использовались контингентом США и иностранной коалиции, останутся в распоряжении иракцев и будут функционировать в соответствии с действующими законами республики, сообщили стороны по итогам стратегического диалога. Военнослужащие США, как ни парадоксально, останутся, но исключительно для того, чтобы оказывать помощь. Центральное правительство, как отмечают американцы, по-прежнему испытывает необходимость во внешней поддержке для борьбы с радикалами.

Мошенничество с войсками

Подавляющее большинство из развернутых в Ираке 2,5 тыс. американских военнослужащих и без того не участвовали в боевых действиях более года, отмечают эксперты.

В связи с этим инициатива объявить о переформатировании миссии не вызвала ничего, кроме подозрений в том, что Вашингтон пытается создать камуфляж для некой новой игры на иракской арене. В частности, некоторые издания высказали предположение, что таким образом администрация Байдена пытается снизить давление шиитских сил на центральное правительство.

Однако этот эффект был нивелирован самой формой подачи. В частности, Координационный комитет сопротивления Ирака, в состав которого входят самые горячие союзники Ирана в иракских формированиях, отреагировал, что выступает против перемаркировки американской кампании. Структура назвала свертывание боевой миссии «мошенничеством» и «манипулированием», направленным на «продление гегемонии». Они ясно дали понять, что не примут ни одного американского солдата, оставшегося на иракской земле.

Впрочем, это только риторика. В действительности, отход американцев на задний план будет во многом означать, что у шиитских сил теперь попросту нет объединяющего фактора в виде «иностранных интервентов», поэтому проблемы ни на кого списать нельзя.

Стресс-тест для элиты

Старший аналитик лондонской консалтинговой компании Control Risks Middle East Патрик Осгуд уверен, что решение США может ударить по иракской политической элите раньше, чем она того сама ожидает.

«Протестная нестабильность образца 2019 года не будет последней, и системе необходимо найти наилучший ответ, иначе она начнет давать сбои», – обращает внимание эксперт.

Осенью 2019 года иракцы вышли на улицы, возмущенные повальной коррупцией, высоким уровнем безработицы и кризисом в сфере государственных услуг. Сотни людей оказались жертвами, а премьер-министр Адель Абдель Махди ушел в отставку.

Однако поводы высказывать неповиновение властям остались. Протестная волна дала о себе знать в прошлом месяце на фоне перебоев в подаче электроэнергии.

Научный сотрудник Вашингтонского центра новой американской безопасности Рэйчел Зиемба считает, что проблемы республики в сфере энергетики все равно будут оставаться фактором нестабильности. «Я думаю, проблема Ирака заключается в том, что существует так много проблем одновременно», – отмечает исследователь.

Равнодушие нефтяных компаний

По-видимому, иракские власти уже не смогут рассчитывать и на свою нефтяную отрасль, особенно если спрос и цены вернутся к уровням, существовавшим до пандемии нового коронавируса.

В то время как мировое сообщество пытается отучиться от сырья, транснациональные нефтяные компании стремятся уменьшить свой углеродный след, и Ирак – очевидная арена, где можно это попробовать сделать. Месяцем ранее дополнительный повод тревожиться дали сообщения о готовности BP и «Лукойла» свернуть проекты в республике.

Несмотря на то, что Багдад отрицает «исход» нефтяников, аналитики считают, что крупные компании уже не видят в Ираке того потенциала роста, который они когда-то наблюдали. Без помощи со стороны иностранных энергетических гигантов планы центрального правительства в Багдаде по увеличению добычи с 5 млн до 7 млн баррелей в день выглядят все более туманными. Кабмину будет еще труднее, чем когда-либо, найти средства для инвестиций в инфраструктуру.

Комплекс факторов делает Ирак довольно уязвимым с точки зрения чужого влияния. Особенно если учесть, что соседний Иран привык использовать нестабильность как «точку входа» в различные конфликтные досье. Сдерживающими факторами остаются попытки как Вашингтона, так и Эр-Рияда найти понимание с Тегераном, а также внутренняя ситуация в Иране. Да и нынешнему иракскому правительству до настоящего момента удавалось балансировать между разными центрами влияния, что не может не внушать сдержанный оптимизм.