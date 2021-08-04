В России растет число сердечно-сосудистых патологий, приобретенных на работе, рассказала в беседе с URA.RU главный научный сотрудник НИИ медицины труда имени Н. Ф. Измерова, доктор биологических наук, профессор Нина Рубцова.

«В России растет производственно-обусловленная заболеваемость, которая не является причиной инвалидности, не дает право на выплаты, но приводит к потере здоровья. На первом месте здесь стоит заболеваемость сердечно-сосудистой и нервной системы. Во всем мире этой проблемой сейчас серьезно занимается Международная комиссия по медицине труда», – заметила Рубцова.

Она рассказала о синдроме Кароши, выявленном в Японии в 80-е годы 20-го века.

«Связан он с напряженностью труда, когда люди, которые работали больше 50, а некоторые и 70 часов в неделю, получали инфаркты и инсульты», – отметила Рубцова.

При этом профессор научно-исследовательского центра профпатологии и гигиены труда гражданской авиации Надежда Симонова рассказала изданию, что синдром Кароши в России не так сильно выражен, поскольку россияне обладают отличным от японцев менталитетом.

«Мы любим получать обязательные отпуска, отгулы, но он может проявляться в системе, где специалисты всеми силами стремятся через переработки добиться более высокого положения в карьере», – объяснила Симонова.

Сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев указал, что синдром Кароши является разновидностью профессионального выгорания, которое в РФ проявляется во многих сферах.

«В меньшей степени поражает инженеров, ученых, в большей степени педагогов и врачей, люди начинают чувствовать повышенную утомляемость, нежелание утром идти на работу, потом начинают ощущать нехватку воздуха, головные боли, в области сердца и в конце концов это все завершается либо инфарктом миокарда, либо инсультом», – заключил специалист.