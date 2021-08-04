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Узбекистан официально становится оливковым производителем
Шавкат Мирзиёев подписал указ о присоединении страны к международному соглашению по оливковому маслу и столовым оливкам
Узбекистан официально становится оливковым производителем
Фото: Reuters / Others
4 августа 2021 г.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о присоединении страны к международному соглашению по оливковому маслу и столовым оливкам, сообщает газета «Народное слово».

Власти Узбекистана планируют гармонизировать национальное и международное законодательства в области выращивания оливок, а также стимулировать техническое сотрудничество и исследования в области выращивания оливок и производства масла.

В стране имеется значительный потенциал в этом направлении. На юге Узбекистана уже высадили первые оливковые плантации площадью 530 га, писало агентство UZA – 500 га в Сурхандарьинской области и 30 га в Кашкадарьинской области. В этих регионах высадили 465 тысяч саженцев морозоустойчивых (выдерживающих холода до -10 градусов) сортов «Арбусано» (Италия), «Арбикино» (Италия), «Манзания ва Колорес» (Испания) и «Гемлик» (Турция).

Оливковые плантации были высажены в рамках программы по замещению импорта растительных масел в Узбекистане. Сейчас 55% потребляемого в стране растительного масла производится из местного сырья, а 45% импортируется.

Наличие в Узбекистана условий для выращивания олив было доказаноучеными еще в 2012 году. Идеальные условия для выращивания деревьев было найдено в Сурхандарьинской области. Климат в этом регионе субтропический: жарко и много солнечных дней.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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