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Крупнейший банк России ищет сотрудников со знанием среднеазиатских языков
Сбербанк разместил объявление о поиске кадров, владеющих кыргызским, узбекским или таджикским языками
Крупнейший банк России ищет сотрудников со знанием среднеазиатских языков
Крупнейший банк России ищет сотрудников со знанием среднеазиатских языков / Others
4 августа 2021 г.

Сбербанк России размещает объявления о поиске сотрудников, владеющих кыргызским, узбекским или таджикским языком. Одно из них доступно на сайте HeadHunter.

Подобные объявления появляются в интернете уже несколько месяцев.

«Ты подходишь нам, если: ты специалист с образованием не ниже среднего; владеешь таджикским, или узбекским, или кыргызским языком; доброжелателен и любишь помогать другим», – гласит объявление крупнейшего банка РФ.

На позицию консультанта с одним из среднеазиатских языков ищут сотрудников без опыта работы. В Москве специалисту предлагают заработную плату в размере 67 тысяч рублей до вычета налогов (около $900). При этом в мае банк размещал вакансию клиентского менеджера со знанием таджикского, узбекского или кыргызского языков – там предлагалась зарплата в 73 тысячи рублей до налогообложения (около $1000).

Отношение россиян к мигрантам по итогам 2020 года стало хуже, что способствует осложнению межнациональных отношений, писал TRT на русском. В минувшем году около 25% респондентов заявили об отрицательном отношении к мигрантам. При этом численность приезжих в РФ в 2020 году снизиласьпочти вдвое.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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