Что бы ни говорили о вялости текущей предвыборной кампании в Госдуму, местами ее имитации и некрасивом использовании грязных политтехнологий в духе 90-х, основанных на страхе власти потерять контроль, принципиальная конкуренция все-таки будет происходить между представителями элит, а не между условным «политбюро» и оппозицией, как того хотела бы общественность. На днях URA.RU заявили, что за контроль над Госдумой сегодня борются шесть кланов из окружения президента: таково следствие победы над фрондерами, которым разными способами заткнули рты. И казалось бы, тема не стоит выеденного яйца – настолько она очевидна, только вот не просто так эксперты называют ее битвой преемников.

«Острая борьба» под вопросом

Журналисты URA.RU и опрошенные ими эксперты после анализа всех выдвиженцев от парламентских партий пришли к выводу, что в новый созыв Госдумы войдут представители шести крупных элитных кланов. Речь идет о силовиках, Кремле, спикере Госдумы Вячеславе Володине, «Семье» (близкой к экс-президенту Борису Ельцину), мэре Москвы Сергее Собянине и главе «Ростеха» Сергее Чемезове. По утверждению издания, именно их люди заняли основную часть проходных мест в списках кандидатов.

В этой связи интересно проследить, как количественно и качественно распределились места «соревнующихся кланов». Так, у силовиков эксперты насчитали 131 «проходного кандидата»: 92 из них – единороссы, 39 – представители парламентской оппозиции. Причем, по мнению руководителя коммуникационной группы «Влияние» Никиты Донцова, не все они открыто носят погоны: «Иногда силовики поддерживают гражданских людей, которые даже срочную службу в армии не проходили».

«Кремлевских» кандидатов предполагается 42 человека. Большая часть из них – это финалисты конкурса «Лидеры России», а также политтехнологи, которые так или иначе работают с федеральным центром. Они есть в списках «Справедливой России» и ЛДПР.

У «Семьи» эксперты обнаружили 29 кандидатов. К ним относятся, в основном, выходцы из кланов девяностых, и они есть во всей парламентской четверке. 28 человек от Сергея Собянина присутствуют в списках ЕР, СР и КПРФ. 20 кандидатов из группы Сергея Чемезова работали и трудятся в структурах, где госкомпания является крупнейшим партнером или бенефециаром, они тоже представляют разные партии.

И наконец, заслуживающая отдельного внимания группа Вячеслава Володина: к ней относят 25 политиков, у которых, как считается, может быть достаточно гибкая позиция. «Были «володинские» – стали «кремлевскими», – характеризует их известный российский политолог Евгений Минченко. Однако, по мнению инсайдеров URA.RU, наиболее острая борьба развернется как раз между командой Володина и выдвиженцами нынешнего руководства политического блока АП. В сети, правда, повсеместно «сомневаются, что «команда Володина» или Собянина, или еще чья-то затеят «острую борьбу» с Кремлем», хотя и не исключают, что, возможно, простым смертным избирателям не видно «всего того, что творится на политическом Олимпе».

«Война всех против всех»

Как видно, кандидаты от каждой из шести крупных элитных групп попали в списки не только «Единой России», но и так называемой парламентской оппозиции. Руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов комментирует подобный прием следующим образом: «Так называемые кланы пытаются замаскировать зоны своих интересов, чтобы не попасть под атаку конкурирующих групп, поэтому стремятся включить своих людей в списки всех политических сил».

Политолог Аббас Галлямов еще два года назад пророчил в России межэлитную «войну всех против всех». По его мнению на тот момент, с приближением президентских выборов 2024 года борьба «вокруг того, кому и какие роли предстоит исполнять в следующем политическом цикле» станет ожесточеннее и, соответственно, слухов о «преемниках» еще больше.

Действительно, об аппаратных войнах можно было судить даже в 2020-м по тому, что происходило в политических Telegram-каналах, за которыми, как считается, стоят те или иные влиятельные политические кланы. Например, вялую атаку на секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, когда активизировался его партийный шеф Дмитрий Медведев, у которого также отмечаются политические амбиции и которого сейчас на выборах «представляют» 11 кандидатов, эксперты посчитали явной приметой того, что в недрах партии уже вовсю готовятся к большому транзиту власти, который начнется с осенних выборов в Госдуму. Потому что, по мнению политологов, они во многом предопределят то, как пройдет передача в 2024 году президентских полномочий. Если, конечно, это произойдет.

«Темная лошадка»

Тогда же было сказано, что «темная лошадка» должна устраивать главным образом три клана Кремля» – условных «силовиков», либералов и бюрократов. «Преемник должен быть где-то силовик, где-то либерал, а где-то бюрократ. По сути, это новый Путин», – говорил директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский и отмечал, что на тот момент «такой человек не виден для наблюдения».

Однако все течет, все менятся, и за последнее время в этом плане случились явные подвижки. Источник в АП сообщил телеграм-каналу «Кремлевский безБашенник» интересную деталь: «Для кого-то неожиданно, а для кого-то ожидаемо – но, когда накануне первое лицо государства поздравляло первого замглавы АП Сергея Кириенко с днем рождения, то речь в том числе шла и о грядущих переменах в его карьере, весьма значимых в рамках «Большого транзита». И вообще, перемены ожидаются серьезные. Осень в плане кадрового обновления может вполне оказаться урожайной на новшества, и не только в Госдуме. Ждать осталось недолго».

Отмечается, что Сергей Кириенко уже прошел пусть короткую, но важную стадию премьер-министра. Сейчас наиболее вероятен переход Сергея Владиленовича на пост мэра Москвы с перспективой принять участие в «гонке преемников». Кстати, журналист Андрей Перцев отмечает: «Политический дизайн для нового состава нижней палаты парламента разработал внутриполитический блок президентской администрации под руководством Сергея Кириенко, и он сильно отличается от уходящего состава, который подбирал предшественник Кириенко, нынешний думский спикер Вячеслав Володин».

Зрелищ вместо хлеба

Другим важным вопросом последствий борьбы политических кланов остается – как отреагирует общество: будут ли масштабными протесты после выборов или нет? И как вообще проголосует электорат?

Мнения экспертов здесь разделились. Однозначно, власть осознает, что в обществе, в том числе и в сегменте лоялистов, к которым относятся бюджетники, сотрудники крупных промышленных предприятий и пенсионеры, преобладают апатичные настроения и фиксируется низкий уровень готовности идти на думские выборы. Если их заставить идти на голосование, то это может создать дополнительный риск протестного голосования.

Возможно, по этой причине избирателям сейчас транслируют «ток-шоу с элементами бюрократии». «Новая Дума должна получить мощный пропагандистский контур, который составят сотрудники государственных СМИ и участники политических ток-шоу на российских телеканалах», – уверен политический журналист Перцев. Однако, «вопрос в том, насколько общество заинтересуют привычные ток-шоу, перенесенные из телестудий в парламент» и смогут ли они обеспечить «привычную для российского парламента функцию – легкое прохождение нужных Кремлю законов».