ПОЛИТИКА
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В ближайшее десятилетие в мире родится почти на 5 млн меньше девочек
Ученые считают, что всему виной аборты по половому признаку в странах, где предпочтение в потомстве отдается новорожденным мужского пола. Тенденция может подорвать половое равенство общества в долгосрочной перспективе
В ближайшее десятилетие в мире родится почти на 5 млн меньше девочек
В ближайшее десятилетие в мире родится почти на 5 млн меньше девочек / Others
4 августа 2021 г.

Согласно оценкам ученых, в ближайшее десятилетие в мире будет рождаться на 4,7 млн девочек меньше, чем мальчиков, сообщает France 24.

Международная группа ученых проанализировала данные о 3 млрд рождений за последние 50 лет. Они сосредоточились на 12 странах, где с 1970 года диспропорция мужчин и женщин возросла, и на 17 странах, где соотношение мужчин и женщин может измениться из-за социальных или культурных тенденций.

Специалистами было смоделировано два сценария. Первый основан на статистических данных, а второй – на наблюдаемых тенденциях и снижении рождаемости. Согласно первому сценарию, к 2030 году в мире родится на 4,7 млн девочек меньше, чем мальчиков. Во втором сценарии к 2100 году эта цифра вырастет до 22 млн.

Уменьшение количества новорожденных девочек приведет к избытку молодых мужчин, что может вызвать повышение уровня антиобщественного поведения и насилия. Также подобное развитие событий повлияет на уменьшение количества браков.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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