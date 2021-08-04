Центральный банк Египта представил новые банкноты с разноцветными водяными знаками, на которых можно увидеть радугу, используемую членами ЛГБТ-сообщества в качестве одного из своих символов. Этот факт возмутил некоторых египтян, пишет The New Arab.

Радуга присутствует на купюрах в 20 египетских фунтов. Кроме того, египтян возмутило присутствие на 10-фунтовой банкноте изображения недавно возведенной мечети Аль-Фаттах аль-Алим, которая была открыта в 2019 году президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

«20 фунтов с флагом геев, 10 – с мечетью Абдул-Фаттаха Ас-Сиси, когда у нас есть сотни других выдающихся мечетей и исторических памятников!» – возмутился один из египетских пользователей Twitter.

«Это большой скандал и грех! Правительство, центральный банк, соответствующие министерства несут ответственность за позорный акт размещения изображения гей-флага на мечети на нашей банкноте», – добавил его соотечественник.

Центральный банк в ответ на критику заявил, что дизайн банкнот был предварительным и может измениться до их выхода в оборот в ноябре. Хоть гомосексуализм и не является преступлением в Египте, консервативное общество страны считает гомосексуальные действия, идеи и символы «аморальными». Согласно опросу, проведенному в 2013 году исследовательским центром Pew Research Center, 95% египтян считают, что гомосексуализм не должен приниматься обществом.