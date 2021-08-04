В России может появиться налог на мясо, заявил в ходе проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2121» специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Причиной появления налога может стать политика учета углеродного следа, которая в будущем может распространиться на животноводство в РФ и других странах. «Нам казалось, что углеродный налог – это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались. <…> По мере того как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», – сказал Песков.

Он добавил, что человечество неминуемо столкнется с изменением климата и ростом среднегодовой температуры в ближайшие 100 лет. Песков также считает, что климатическая повестка может изменить сферу животноводства, став стимулом для развития новых технологий в этой отрасли.

В последнее время в правительстве России обсуждается повышение налогов и для других областей. Так называемая донастройка налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд рублей ежегодно в 2022–2024 годах. Более 100 млрд рублей должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли. На этом фоне Магнитогорский металлургический комбинат возобновил производство стали в Турции на своем заводе MMK Metalurji в турецком Искендеруне, остановленное в 2012 году, писал TRT на русском.